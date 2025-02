Funchal organiza I Jornadas Técnicas SIG sobre inovação e sustentabilidade no território

O Município do Funchal vai organizar as I Jornadas Técnicas SIG, a ter lugar nos dias 24 e 25 de Fevereiro, no Colégio dos Jesuítas. Este evento pretende debater o impacto dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), como drones, satélites, sensores geoespaciais, modelação 3D e Digital Twins, na gestão inteligente do território.

As cidades estão a transformar-se com dados geoespaciais dinâmicos que permitem uma análise mais precisa quer do ambiente quer da estrutura urbana. Drones equipados com sensores LiDAR e multiespectrais capturam informação detalhada do território, permitindo criar modelos 3D realistas, essenciais para planeamento urbano, monitorização ambiental e resposta a desastres naturais. Os Digital Twins – réplicas virtuais das cidades – já não são apenas conceitos futuristas, mas sim ferramentas concretas para uma tomada de decisão mais informada e sustentável CMF

Sob o tema 'Detecção Remota e SIG: Inovação Tecnológica para a Sustentabilidade Urbana e Ambiental', estas jornadas reunirão especialistas, técnicos e decisores políticos, contando com a participação de especialistas de entidades regionais, nacionais e internacionais, incluindo: Paulo Morgado (IGOT - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território); Vítor Carvalho e Pedro Freitas (ESRI); João Marques (GEODRONE - Cartografia, Modelação 3D com Drone); Begoña Verdejo Herreras (Hexagon); Marco Carvalho (GAIURB - Urbanismo e Habitação, EM); André Duarte (NOVA IMS | NOVA Information Management School); Carlos Álvaro e Henrique Cerqueira (UNL FCSH - Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas); Carolina Sá (PT SPACE - Agência Espacial Portuguesa); Rui Caldeira (ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação); Pedro Benevides (DGT- Direção Geral do Território) e Luís Baltazar (APA - Agência Portuguesa do Ambiente).

As I Jornadas Técnicas SIG são uma oportunidade única para explorar o potencial da tecnologia geoespacial e compreender como os dados em tempo real e a inteligência digital podem moldar um território mais sustentável, resiliente e inovador CMF

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia (vagas limitadas) através do link baixo:

Confira o programa: