Taxa de abandono precoce na educação e formação cai para 8,6% em 2024

A taxa de abandono precoce de educação e formação de 2024 fixou-se em 8,6%, registando uma redução de 0,4 pontos percentuais (p.p.) face ao ano precedente, segundo os indicadores resultantes do Inquérito ao Emprego relativos publicados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A taxa de abandono precoce escolar e formação é expressa em média móvel de 3 anos, único modo que permite a divulgação deste indicador para a RAM, face aos critérios de difusão em vigor, esclarece a DREM.

Esta variável tem diminuído continuamente desde 2013, primeiro ano da série em que atingia 28,2%. "Embora não de forma linear, há uma tendência de convergência da taxa de abandono precoce regional para a média nacional, que expressa em média móvel de 3 anos, se fixou em 7,0%, refletindo, em 2024, um diferencial de 1,6 p.p.", refere a DREM. Em 2013, a taxa regional era superior à nacional em 7,5 p.p..

Em 2024, tal como nos anos anteriores, a taxa em questão foi maior para os homens (11,9%) do que para as mulheres (5,1%). O diferencial entre os dois géneros foi de 6,8 p.p.. Em comparação com o ano anterior, a taxa diminuiu 1,1 p.p. para os homens e aumentou 0,2 p.p. para as mulheres. Face ao início da série, salienta-se o decréscimo de 24,3 p.p. na taxa dos homens e de 14,7 p.p. na taxa das mulheres.

Taxa de aprendizagem ao longo da vida atinge maior valor da série

A taxa de aprendizagem ao longo da vida foi de 11,1%, maior valor da série iniciada em 2011, sendo mais expressiva nas mulheres (12,8%) do que nos homens (9,2%).

Face a 2023, houve uma subida de 1,8 p.p.. A nível nacional, em 2024, a taxa de aprendizagem ao longo da vida fixou-se em 16,1%, aumentando 2,8 p.p. em comparação com o ano anterior.

Taxas de escolaridade com tendência crescente

As taxas de escolaridade do nível de ensino básico e do nível de ensino secundário registaram uma tendência crescente entre 2011 e 2024, assinala a DREM.

No primeiro caso, o indicador reflecte a proporção da população residente com idade entre 20 e 64 anos com pelo menos o 3.º ciclo do ensino básico completo, no total da população residente do mesmo grupo etário, tendo alcançado no último ano o valor de 68,2% (48,2% em 2011 e 66,7% em 2023).

Já a taxa de escolaridade do nível de ensino secundário, que representa a proporção da população residente que concluiu o nível de escolaridade secundário, no total da população residente com idade entre 20 e 64 anos, aumentou para 51,8% (31,5% em 2011 e 50,2% em 2023).

A nível nacional, as taxas de escolaridade, em 2024, eram de 80,9% no caso do ensino básico (79,6% em 2023) e de 64,0% para o ensino secundário (61,4% em 2023).

Por sua vez, a taxa de escolaridade do nível de ensino superior da população residente na RAM com idade entre 30 e 34 anos (média móvel de 3 anos) fixou-se em 35,9% em 2024 (43,8% nas mulheres e 27,8% nos homens). Apesar desta percentagem ser ainda inferior à média nacional (41,0%), reflete um aumento de 8,7 p.p. face a 2013 (1.º ano da série com a taxa igual a 27,2%).