Ireneu Barreto recebeu o capitão-de-mar-e-guerra Rodrigues Teixeira

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebeu esta sexta-feira no Palácio de São Lourenço para apresentação de cumprimentos de despedida, o Comandante da Zona da Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira.

O Capitão-de-mar-e-guerra, que cessa a sua missão por ter passado à situação de reserva, teve ocasião de fazer um balanço dos mais de três anos que desempenhou o seu comando na Região e de agradecer ao Representante da República toda a colaboração institucional recebida.

Ireneu Barreto agradeceu todo o trabalho desenvolvido pelo Comandante cessante, que desempenhou a sua missão de uma forma que considera "exemplar, pois conseguiu, num período particularmente complexo, de acréscimo de responsabilidades da Marinha Portuguesa ao nível da defesa da soberania nacional e de missões de busca e salvamento, durante o qual o aumento de turistas foi evidente, com todo o conjunto de solicitações inerentes, desempenhar o seu trabalho com grande eficácia, e com uma preocupação pedagógica de esclarecimento do público que é sempre importante louvar", refere nota enviada.

Destacou, em particular, o modo "equilibrado e com raro bom senso como o Capitão de mar-e-guerra Rui Teixeira conseguiu, tantas vezes sob intensa pressão, que a Zona Marítima da Madeira se relacionasse com a população madeirense, com as entidades oficiais, com as demais forças de defesa e segurança, e com a comunicação social."

Considera, por conseguinte, que é merecedor da "gratidão da nossa Comunidade, na qual deixa muitos amigos", remata.