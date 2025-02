DreamMedia apresenta nova era do mobiliário urbano

Neste final de tarde está a decorrer a apresentação oficial da DreamMedia na Madeira, a empresa responsável pela instalação dos dois abrigos 'greenstation', instalados na Avenida do Mar e junto à empresa de Electricidade da Madeira.

A marca dispõe de novas soluções para o mercado regional, com destaque para a nova geração de mobiliário urbano na cidade do Funchal. Marca que pretende ser uma referência no arquipélago com serviços para todos. Apresentação decorre no Grand Ballroom do hotel Savoy Palace e conta também com a presença, entre muitos outras individualidades, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e de Luís Gonçalves, coordenador geral da empresa na Madeira.

Para assinalar a chegada da nova era para o mobiliário urbano, à cidade, a DreamMedia realiza o evento 'Next Level', no BallRoom do Savoy Palace.