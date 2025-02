MadeiraShopping recebe nova edição do Ciclo de Concertos do Conservatório

O MadeiraShopping volta a ser palco do talento dos alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engenheiro Luiz Peter Clode (CEPAM), "com o aguardado Ciclo de Concertos 2025" que, entre Fevereiro e Maio, levará "seis espetáculos gratuitos" na Praça Central, no Piso 0, "sempre aos sábados, às 11h30, proporcionando momentos únicos de música ao vivo para todos os visitantes", informa o centro comercial.

Foto DR/Conservatório - Escola das Artes da Madeira

Assim, a edição de 2025 arranca já no próximo dia 15 de Fevereiro "com a atuação do Ensemble de Guitarras A, que levará o público numa viagem musical pela riqueza da música barroca e clássica, explorando obras icónicas de mestres como Alessandro Marcello, Johann Pachelbel e J. S. Bach".

No 1.º dia de Março, "será a vez do Combo Jazz dos alunos do 1.º Ano do Curso Profissional de Instrumentista Jazz, que promete um concerto vibrante repleto de swing e improvisos, interpretando temas de blues e clássicos do jazz americano".

Foto DR/Conservatório - Escola das Artes da Madeira

O grupo vocal feminino 'Ninfas do Atlântico', "criado em 2014 e vencedor do Got Talent Portugal 2018, sobe ao palco no dia 8 de Março, no Dia Internacional da Mulher, para apresentar um repertório de música clássica moderna".

"O mês de Março encerra com a energia dos Combos de Música Moderna/Rock no dia 29, que trazem uma fusão de Pop, Rock, Blues, Funk e Soul, com a direção artística de Rodolfo Cró e Ricardo Dias", realça a organização.

Abril começa com "o Ensemble de Cordofones Madeirenses, que actuará no dia 5. O grupo celebra a tradição e a diversidade sonora madeirense, utilizando instrumentos como braguinha, rajão e viola de arame", refere.

Foto DR/Conservatório - Escola das Artes da Madeira

Por fim, "o encerramento do ciclo, no dia 10 de Maio, fica a cargo do Coro do Ensino Artístico Especializado (Coro EAE), onde cerca de 60 alunos, com um repertório que vai do clássico ao pop e rock, prometem um encerramento memorável para esta iniciativa".

É um enorme privilégio, para o MadeiraShopping, receber mais uma vez este ciclo de concertos e abrir espaço para que jovens músicos possam apresentar o seu talento fora de portas. Estes momentos reforçam a nossa aposta continua na cultura e na dinamização do Centro como um polo de experiências para os nossos visitantes Alberto José Pereira, director do MadeiraShopping

O Ciclo de Concertos CEPAM 2025 integra-se no projecto "Cultura no Centro", uma iniciativa presente nos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, com o objetivo de apoiar e promover artistas e entidades culturais regionais e nacionais.