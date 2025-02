Concertos no Pátio: Save the Date

B Fachada

11 de Junho

B Fachada, nome artístico de Bernardo Fachada, é um compositor, multi-instrumentista e produtor nascido em 1984. Desde 2007, tem-se destacado por um ritmo de edições impiedoso e uma abordagem inovadora que subverte as convenções musicais. A sua carreira é marcada por lançamentos de EPs, mini-álbuns e álbuns de longa-duração, com obras que vão desde a exploração das questões morais associadas ao universo infanto-juvenil em “B Fachada é Pra Meninos” ao manifesto pop batumada que foi “Criôlo” e à obra-prima “Rapazes e Raposas”. B Fachada também se destacou na banda Diabo na Cruz e em colaborações com artistas como Sérgio Godinho, Dead Combo e Manel Cruz.

Lena D’Água em dueto com Benjamim

18 de Junho

Lena d'Água é uma das figuras mais marcantes da música portuguesa, sendo considerada por muitos como a maior diva da pop nacional. Com uma carreira que abrange várias décadas, a sua voz inconfundível e a sua capacidade de interpretar canções com uma intuição única a tornaram um ícone da música. Assim como outras grandes figuras internacionais como Billie Holiday e Elis Regina, Lena d'Água, tem sido responsável por escrever a banda sonora da vida de muitos. Recentemente, lançou o álbum Tropical Glaciar, sucessor de Desalmadamente (2019), que recebeu aclamação da crítica e prémios como o de “Melhor Artista Feminina” e “Prémio da Crítica”.

Benjamim, músico e compositor, acompanha Lena d'Água ao vivo, seja em duo ou com banda. O seu trabalho musical também se destaca pela sua sensibilidade e pela colaboração em projectos de outros artistas. Juntos, formam uma combinação única e potente, levando ao público uma experiência musical marcante e de grande qualidade. A sua parceria ao vivo é um reflexo da conexão artística que ambos compartilham, contribuindo para o legado e a continuidade da música portuguesa contemporânea.

Salvador Sobral e André Santos

25 de Junho

Desde ‘Noite Serena’, a primeira canção que gravaram juntos em 2017, até ‘Jobim’, canção em parceria que gravaram em 2022, André Santos e Salvador Sobral partilharam inúmeras canções ao longo destes últimos anos de muita música e muitas viagens. Agora, sobem juntos ao palco do Castanheiro para revisitarem algumas destas canções e celebrarem a música e a amizade.

Os bilhetes para a quarta edição dos Concertos no Pátio estarão à venda a partir de 15 de abril, na recepção do Castanheiro Boutique Hotel. Marque já as datas no seu calendário e siga as redes sociais para não perder esta e outras novidades que temos reservadas para si durante 2025!

