Cancela recebe mais enfermeiros

O Ministério da Justiça, através da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), está à procura de enfermeiros para as cadeias do país, incluindo para o Estabelecimento Prisional do Funchal. Ao todo serão contratados mais de 90 para os vários quadros.

O Estabelecimento Prisional do Funchal passará a contar com mais dois profissionais de enfermagem, as candidaturas estão abertas e enceram no próximo dia 26. Serão contratados ao abrigo da carreira especial de Enfermagem, com vínculo de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Para os Açores está previsto o reforço dos quadros com quatro profissionais, mas divididos pelos estabelecimentos de Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Cadeia de Apoio da Horta.

Os serviços prisionais dos distritos de Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu também serão contemplados, sendo o distrito de Lisboa o que terá um maior reforço, 42 novos enfermeiros.

O período de candidaturas termina a 26 de fevereiro, as candidaturas devem ser enviadas para [email protected]. Neste link é possível aceder à página onde está o aviso de abertura do procedimento e o formulário de candidatura.

Podem concorrer a esta oferta de emprego pessoas com ou sem vínculo de emprego público, possuidoras do título de enfermeiro atribuído pela Ordem dos Enfermeiros e de cédula profissional. Têm de ter 18 anos ou mais, nacionalidade portuguesa (quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial), não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar, comprovada com a apresentação de certificado de registo criminal. Exige ainda robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções e o cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Estes contratos contemplam subsídio de risco e de renda de casa.