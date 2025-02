António Santa Clara integra quadro da Federação Europeia de Andebol

António Santa Clara Ramos, jovem árbitro madeirense dos quadros da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol da Madeira, passa a integrar os quadros de árbitros da Federação Europeia de Andebol, integrado no projecto ‘Young Referee Programme’. Trata-se de uma iniciativa do organismo da modalidade a nível europeu e que dá a possibilidade aos jovens técnicos de arbitragem até aos 28 anos, de poderem posteriormente fazerem parte no quadro principal.

Esta é sem dúvida uma justa promoção, que permeia o trabalho e dedicação à arbitragem de António Santa Clara Ramos no andebol madeirense e nacional e que acontece igualmente com o seu habitual colega de equipa Eduardo Guimarães, da Associação de Andebol de Lisboa.

Um momento que também constitui uma referência para o andebol da Região Autónoma da Madeira. Numa reação à reportagem do DIÁRIO, António Santa Clara Ramos destacou a importância desta nomeação. “É com orgulho e gratidão que recebemos esta indicação por parte do conselho de arbitragem para integrar este projecto. É acima de tudo o reconhecimento e valorização do trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo, que permitiu atingir mais um pequeno passo numa caminhada que se afigura cada vez mais desafiante”. Em jeito de agradecimento não esqueceu quem tem estado ao seu lado, em especial Isabel Santa Clara sua mãe, falecida recentemente.

“Permita-me destacar entre tantas pessoas, os colegas Duarte Santos, Ricardo Fonseca bem como o Eduardo Sousa, Gonçalo Aveiro e o Hugo Fernandes, que tiveram um papel fundamental no meu crescimento enquanto agente da arbitragem mas como pessoa também. Por fim e não menos importante agradecer ao meu pai António Ramos e à minha mãe Isabel Santa Clara, que partiu há três meses e cujo legado na forma de estar na vida e no desporto devo tudo. É pela minha mãe que vou prosseguir este caminho”.