Turistas trespassam percurso encerrado e acabam identificados pela Polícia Florestal

Dois turistas, que estavam a percorrer a secção encerrada do Percurso Classificado PR- Vereda do Areeiro, foram identificados pelo corpo de Polícia Florestal. Este percurso faz ligação entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo.

Uma nota enviada pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas esclarece que, nesta situação em específico, não foi respeitada a sinalética de encerramento, tendo sido transporta a porta existente. "O percurso encontra-se encerrado por questões de segurança", esclarece.

O expediente contraordenacional segue agora os seus trâmites processuais.

"O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza reitera a importância do cumprimento da sinalização existente", remata.