Trabalhadores do Lar Jardim do Sol contestam alteração dos horários de trabalho

Os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, Lar Jardim do Sol, no Caniço, reunidos em plenário, no passado dia 6 de Fevereiro, contestam e repudiam a alteração dos horários de trabalho aplicados a partir do passado dia 1 de Janeiro.

Revelam à imprensa que esta alteração "não trouxe melhorias às condições de organização de trabalho e distribuição das tarefas a desempenhar diariamente". De acordo com os trabalhadores, isto veio reforçar ainda mais "os fortes constrangimentos já existentes".

A esmagadora maioria destes profissionais não concorda com a Mesa Administrativa na aplicação dos horários de trabalho "a praticar das 08h00/16h00/16h00/24h00/00h00/08h00 horas".

Reforçam "a necessidade para a correcção e reposição da legalidade das escalas/horários de trabalho, recordando que continua a existir a discriminação entre as ajudantes de acção directa, umas perfazendo 40 horas semanais e outras 37 horas semanais, na mesma categoria profissional".

Mantêm a exigência da elaboração e da aplicação dos horários de trabalho anualmente, com conhecimento da comissão sindical e enviado à DRT, dentro dos prazos legais. Reiteram ainda, junto da instituição, para a necessidade de “apreciação da organização e distribuição dos Banhos”, “do reforço hídrico”, e da hora do “chá” dados aos utentes.

Reforçam que a “alteração feita” em Janeiro de 2025 em nada beneficiou a vida quotidiana dos utentes.

Denunciam igualmente "o nível de exaustão, bem como o enorme desgaste físico e emocional destes profissionais, com consequências no aumento das baixas médicas na instituição e falta de trabalhadores para suprimir as reais necessidades existentes no lar".

Uma vez mais solicitam que "sejam corrigidos os horários de trabalho da lavandaria, que continuam a “não espelhar a realidade” dos trabalhadores aletas a esta secção.

Os trabalhadores realçam como positivo "o compromisso assumido pelo Sr. Provedor na Atribuição do Dia de Aniversário, sem perda de retribuição, a todos os trabalhadores já neste ano de 2025, fruto do diálogo estabelecido na reunião do passado dia 10 de Dezembro".

Reforçam igualmente como positivo "o compromisso assumido para o reforço das consultas por ano em contexto da Medicina, Segurança e Saúde no Trabalho, bem como o assumir das enormes carências e necessidades urgentes de intervenção e “obras em todoo edifício” do Lar Jardim do Sol no Caniço".

Mais decidem mandatar o sindicato para "continuar a negociar com a Mesa Administrativa da Santa Casa, as reivindicações aprovadas por unanimidade nesta resolução".

Os trabalhadores voltam a solicitar junto da DRT e da Administração da Santa Casa, "nova reunião até ao próximo dia 6 de Março".

Os trabalhadores continuam a acreditar que "poderão ser conquistadas melhores condições de trabalho, para todos os profissionais desta casa, que são parte essencial há vários anos nesta casa, contribuindo com a sua total dedicação e empenho nas tarefas quotidianas para a qualidade de vida dos utentes e seus familiares".