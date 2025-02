Funchal reforça apoio às associações e investe 1,5 milhões na causa animal

Decorreu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a cerimónia de assinatura dos protocolos de apoios às associações de protecção animal do município.

Na ocasião, a presidente Cristina Pedra sublinhou que "a autarquia tem vindo a consolidar o seu compromisso com a causa animal através de uma política de inequívoco investimento", destacando a dotação comprometida de 1,5 milhões de euros por parte do actual executivo.

"A celebração dos protocolos com as cinco associações do concelho, no valor de 15 mil euros cada, advém da prossecução da política de controlo de animais errantes e que, a celebração contínua dos mesmos já corresponde a um valor acumulado, nos últimos três anos, de 150 mil euros", evidenciou a chefe do executivo funchalense.

Cristina Pedra constatou também que este investimento "tem sido essencial para a realização de campanhas de esterilização, vacinação e cuidados veterinários", permitindo, só no último ano, a esterilização de 834 animais.

“Graças a esta parceria e juntamente com o restante trabalho do município, conseguimos aumentar significativamente o número de esterilizações, atingindo um valor global de 1167 animais esterilizados em 2024”, vincou.

Registe-se que, no âmbito dos protocolos celebrados, caberá às associações a identificação e selecção de animais errantes ou pertencentes a famílias carenciadas, com vista à sua esterilização, bem como a disponibilização dos meios de acomodação e transporte necessários à recolha e encaminhamento dos animais às instalações veterinárias.

A autarca reforçou igualmente a importância do trabalho conjunto com as associações e a necessidade de continuar a investir nesta área. “Desde 2022, conseguimos aumentar em 71,6% o número de esterilizações. Este trabalho tem que continuar a ser feito se queremos reduzir o número de ninhadas e animais abandonados”, declarou.

A presidente da Câmara do Funchal destacou também o investimento do munícipio "na melhoria das infra-estruturas e serviços de bem-estar animal", dando como exemplo a remodelação do Canil do Vasco Gil. Além disso, recordou a criação da Unidade de Bem-Estar Animal em 2022, que continua a garantir um atendimento personalizado para famílias carenciadas.

Cristina Pedra lembrou ainda que o município continua a realizar duas campanhas anuais de profilaxia médica gratuita nas 10 freguesias do Funchal, "uma mais valia na prevenção de doenças infecciosas, parasitárias e outras condições médicas", para além de já ter instituída a figura de médico veterinário de Município e estando, neste momento, a decorrer um concurso para admissão de mais um médico veterinário para a Unidade de Bem Estar Animal.