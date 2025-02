Grupo Sousa apoia clubes náuticos madeirenses

O Grupo Sousa vai assinar, esta quarta-feira, um protocolo de cooperação com diversos clubes náuticos da Madeira com o objectivo de apoiar atletas madeirenses.

A cerimónia tem lugar sede da Associação Regional de Vela no Centro Naútico de São Lázaro, pelas 12h30.

A iniciativa, enquadrada na Política de Sustentabilidade e Responsabilidade e Social Corporativa do Grupo Sousa, visa o apoio logístico aos Clubes Náuticos da Madeira no transporte marítimo dos equipamentos, viaturas e embarcações, utilizadas nas regatas a realizar fora da Região Autónoma da Madeira no presente ano.

Conforme já referido em outras ocasiões, trata-se de “uma garantia da continuidade territorial, que muito fruto tem dado, nomeadamente, à vela regional”.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h30 - PSD-Madeira realiza iniciativa política, junto à Farmácia de Santo António

- 11h00 - Cerimónia de assinatura dos protocolos de apoio às associações de protecção animal, no salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

- 11h30 - PS-Madeira reúne-se com o núcleo regional da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), na Avenida Calouste Gulbenkian, edifício 2000

- 14h20 - Entrega da lista da Associação de Futebol da Madeira, na Sede da Associação

- 14h30 - Palestra 'É dando que se Recebe', proferida por António Jorge Boto das Neves, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

- 15h30 - Coligação Força Madeira realiza acção política, no Hospital Nélio Mendonça

- 16h00 - Miguel Albuquerque, visita a exploração vitícola de João Carlos Vieira, no Pico da Atalaia - Caniço

- 17h30 - CDU - Iniciativa política, junto às paragens de autocarro da Avenida do Mar, (Empresa de Electricidade da Madeira)

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional contra o Uso de Crianças-Soldado, Dia de Limpar os Computadores, Dia Internacional para a Prevenção do Extremismo Violento que possa conduzir ao Terrorismo e Dia Internacional de Darwin

- Este é o quadragésimo terceiro dia do ano. Faltam 322 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1804 - Morre, com 79 anos, o filósofo alemão Immanuel Kant, autor de Kritik der reinen Vernunft (escrito Critik na primeira edição; Crítica da Razão Pura) (1781).

1809 - Nasce Abraham Lincoln, futuro 16.º Presidente dos Estados Unidos da América que preservou a União durante a Guerra Civil Americana e promoveu a emancipação dos escravos nos Estados Unidos.

- Nasce o naturalista britânico Charles Robert Darwin, cuja teoria científica da evolução por selecção natural tornou-se a base dos estudos evolucionários modernos.

1818 - A independência do Chile é proclamada em Santiago.

1873 - É proclamada a República Espanhola, um dia depois da abdicação do rei Amadeo de Sabóia. Estanislao Figueras é nomeado Presidente.

1886 - Fontes Pereira de Melo pede a demissão perante o descontentamento popular pela restauração do imposto da água e o aumento dos impostos sobre o rendimento e o consumo.

1926 - O general Gomes da Costa recusa o convite de Mendes Cabeçada para dirigir o golpe militar que este está a preparar.

1929 - Nasce o escritor português Nuno Bragança, autor de "Directa", "Square Tolstoi" e de "A Noite e o Riso".

1949 - Norton de Matos retira a candidatura à Presidência da República Portuguesa, por não obter de Oliveira Salazar a garantia de eleições justas.

1973 - Guerra do Vietname. São libertados os primeiros prisioneiros de guerra norte-americanos.

1982 - Primeira greve geral depois do 25 de Abril, na fase final do Governo da Aliança Democrática.

1983 - Vaga de frio na Europa. A cidade portuguesa de Bragança regista 11 graus negativos.

1986 - O Reino Unido e a França assinam, em Canterbury, Inglaterra o tratado que prevê a construção do túnel sob o Canal da Mancha.

2001 - É divulgada uma sequência de 95 por cento do genoma humano, por grupos de investigação de Washington, Paris, Londres, Berlim e Tóquio.

2004 - Cientistas sul-coreanos, da Universidade de Seul, apresentam os estudos que os levaram à obtenção, por clonagem, de células estaminais de um embrião humano. A falsidade da investigação seria descoberta cerca de dois anos mais tarde.

2007 - Portugal continental é abalado por um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter, sem provocar danos pessoais ou materiais.

2010 - Entra em funcionamento a Base de Dados de Perfis de ADN para fins de investigação criminal e identificação civil do Instituto Nacional de Medicina Legal.

2013 - A Coreia do Norte confirma ter realizado "com sucesso" o seu terceiro teste nuclear subterrâneo, o que levou à imediata condenação da Coreia do Sul, Japão e do secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon.

2014 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) conclui a 10.ª avaliação ao programa de ajustamento de Portugal e aprova a libertação de uma tranche de 910 milhões de euros, no contexto do programa económico apoiado por um acordo trienal ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado (EFF, na sigla inglesa).

2016 - O Papa Francisco e o patriarca ortodoxo russo Kiril assinam na sala presidencial do aeroporto de Havana em Cuba, uma declaração conjunta de unidade religiosa que visa proteger os cristãos perseguidos no Médio Oriente e na África do Norte.

2019 - O Parlamento Europeu aprova o novo Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que reforça a capacidade da União Europeia em matéria de prevenção e resposta a catástrofes, como incêndios florestais e inundações. A iniciativa de reforçar a proteção civil da União Europeia foi apresentada pela Comissão Europeia em 23 de novembro de 2017, na sequência dos incêndios florestais de 2017 no sul da Europa, e em particular em Portugal, onde morreram mais de 100 pessoas.

2022 - O Chelsea conquista pela primeira vez o Mundial de clubes de futebol, ao vencer o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, por 2-1, após prolongamento, na final da edição de 2021, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

2024 - O nadador Diogo Ribeiro sagra-se campeão do mundo dos 50 metros mariposa dos Mundiais aquáticos, em Doha, Qatar.

PENSAMENTO DO DIA: