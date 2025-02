Paragem do Lobo Marinho sem impactos

Durante as seis semanas, período de manutenção do navio Lobo Marinho, a Porto Santo Line (PSL) implementou um conjunto de medidas para garantir que a população do Porto Santo não sentisse a ausência da ligação marítima habitual. Os números demonstram que estas soluções funcionaram de forma eficaz, contrariando preocupações iniciais sobre um possível impacto negativo na mobilidade e abastecimento da ilha, conforme sublinhou Carlos Perdigão Santos, administrador da PSL que estava na Pontinha para receber a tripulação.

Uma das preocupações da população era a falta de voos disponíveis durante a ausência do Lobo Marinho. No entanto, os dados mostram que “a taxa de ocupação da companhia aérea Binter ficou abaixo do ano passado”, contrariando a ideia de que “não havia lugares suficientes”. Além disso, a Porto Santo Line “assegurou que os passageiros residentes pagassem apenas 10,70 euros ida e volta”, assumindo a diferença real do custo das viagens de “150 euros” por passageiro.

Destacou também que para garantir o abastecimento da ilha, “a Porto Santo Line não só cumpriu as obrigações do contrato de concessão, que exigia apenas uma ligação semanal de carga”, mas também reforçou significativamente o serviço. “Foram colocados dois navios de carga a operar, um para carga geral às terças-feiras, assegurando a reposição de produtos essenciais, e outro, às sextas-feiras, para produtos frescos, garantindo que a ilha recebesse alimentos frescos no fim-de -semana”.

Apesar de a capacidade do navio ser de 600 contentores, as necessidades dos comerciantes locais eram de apenas três contentores por viagem: "Isso demonstra que o receio de escassez era infundado e que a Porto Santo Line foi além das suas obrigações para garantir o bem-estar da população", observou o administrador.

Os dados revelam que a ausência do Lobo Marinho não teve o impacto negativo inicialmente temido. Com lugares aéreos disponíveis, tarifas acessíveis para residentes e uma logística de abastecimento bem organizada, a ilha continuou a receber tudo o que necessitava sem dificuldades. "Os números são claros e, como se costuma dizer, são como o algodão: não enganam", referiu, acrescentando que a preocupação inicial da opinião pública revelou-se infundada e a estratégia da Porto Santo Line garantiu que o Porto Santo continuasse a funcionar sem sobressaltos, concluiu.