Grupo de trabalho do Livro Vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal visita Estação de Biologia Marinha

No âmbito do projeto do ‘Livro Vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal’, a Estação de Biologia Marinha do Funchal acolhe desde o dia 10 até hoje, 14 de Fevereiro, um workshop de 'Avaliação do Risco de Extinção de Espécies de Profundidade', curiosamente numa altura em que se 'redescobriu' a nível global as maravilhas das espécies das profundezas.

Terá sido na Madeira que foi visto o primeiro ‘peixe-diabo’, que agora é notícia mundial? Desde sexta-feira foram publicadas diversas notícias na imprensa de Espanha e internacional sobre o primeiro avistamento em águas superficiais daquele país de um ‘peixe-diabo negro’, uma espécie marinha rara, com corpo disforme e aspecto algo assustador, que vive em águas profundas. As notícias amplamente difundidas por vários órgãos de comunicação social referem que apesar de só agora ter sido detectada em Espanha, a referida espécie já é conhecida da ciência há mais de um século e que o primeiro avistamento até aconteceu no mar da Madeira. Terá sido mesmo assim?

"O principal objetivo do workshop é reunir o melhor conhecimento científico disponível relativo à distribuição, abundância, biologia reprodutiva, ecologia, exploração comercial, e potenciais ameaças de cada espécie para aplicar os critérios da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN de forma a avaliar o risco de extinção de espécies de profundidade (ordens Stomiiformes, Lophiiformes e Myctophiiformes)", refere uma nota da CMF. "Refira-se que das cerca de 1260 espécies que serão contempladas no livro, 530 são consideradas espécies de águas profundas, isto é, vivendo abaixo dos 250 metros de profundidade".

Explica a nota que "este grupo de trabalho é composto por 4 especialistas, Catarina Fonseca e Beatriz Tempero, do Oceanário de Lisboa, Filipe Porteiro, do Centro Okeanos da Universidade dos Açores e Manuel Biscoito, do Museu de História Natural do Funchal", sendo que "no decurso dos trabalhos, o grupo recebeu a visita da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Nádia Coelho, que tem o pelouro da Ciência e Conhecimento e que se inteirou do andamento dos trabalhos e da importância desta iniciativa para o Funchal e para a Região".

Pelo seu lado, "a vereadora relevou o trabalho desenvolvido pelo Museu de História Natural do Funchal e pela Estação de Biologia Marinha do Funchal em prol do conhecimento da biodiversidade marinha e da sua divulgação junto da população e o empenho da Câmara Municipal do Funchal no apoio a estas iniciativas e às duas instituições sobre a sua tutela".

Refira-se que o projecto do 'Livro Vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal' é "conduzido pelo Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul, em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a Species Survival Commission da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), e com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa (CML)", informa.

Este 'Livro Vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal' tem como "objectivo avaliar o risco de extinção de todas as espécies de peixes marinhos que ocorrem nas Zonas Económicas Exclusivas de Portugal continental, da Madeira e dos Açores, seguindo a metodologia adoptada pela IUCN. Esta metodologia, internacionalmente reconhecida, permitirá obter um conhecimento técnico aprofundado sobre a real situação de ameaça dos peixes marinhos de Portugal", conclui a CMF.