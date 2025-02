Lobo Marinho chega mais sustentável e mais confortável

Após um período de manutenção nos estaleiros de Viana do Castelo, o navio Lobo Marinho esta quase a chegar à Pontinha e na data prevista. O navio chega ao Funchal “mais sustentável” e com “mais conforto”, através da instalação de novos equipamentos e de renovação de mobiliário, retomando já amanhã a sua operação habitual na ligação marítima entre Funchal - Porto Santo - Funchal.

Esta intervenção representou um investimento significativo de 5,3 milhões de euros, com o objectivo não apenas de assegurar a eficiência e segurança da embarcação, mas também de modernizá-la para um modelo mais sustentável e ambientalmente responsável, sublinhou o administrador da Porto Santo Line, Carlos Perdigão Santos.

Entre as melhorias implementadas, destaca-se a adaptação do ferry para permitir a ligação a energia eléctrica de terra enquanto atracado, além da preparação para o uso de biocombustíveis, tornando-o o primeiro navio em Portugal com estas capacidades. Esta transformação permitirá uma redução expressiva das emissões anuais de CO₂, estimada em mais de 3.200 toneladas, contribuindo desta forma para os objectivos de descarbonização do sector marítimo no qual a frota de cinco navios da GSLines, do Grupo Sousa, pretende levar a efeito com modernização de tecnologia de ponta que permitirá cumprir metas da denominada navegação ecológica.

Durante o tempo em que esteve em doca seca, o Lobo Marinho passou por uma revisão exaustiva, abrangendo a estrutura, sistemas mecânicos e eléctricos, além de melhorias na propulsão para aumentar a eficiência energética. A pintura e manutenção do casco também foram realizadas, garantindo que a embarcação continue a operar com segurança e durabilidade: “Foi uma manutenção complexa tecnicamente, no sentido que tivemos de fazer o que temos de fazer todos os anos e em simultâneo com todas as intervenções novas ao abrigo deste novo programa nacional ao apoio à marinha mercante, portanto foi muito desafiante”, disse faltavam alguns minutos para a chegada do navio.

A Porto Santo Line, empresa responsável pela operação do ferry, assegurou que todas as modificações foram feitas de acordo com os padrões internacionais de segurança marítima, permitindo uma experiência mais confiável e sustentável para os passageiros.

O processo de modernização envolveu diversas inovações tecnológicas e melhorias estruturais:

Ligação a energia eléctrica em terra : O navio agora pode conectar-se à rede eléctrica de média tensão (6.600 volts) On-shore Power Supply, enquanto está atracado, eliminando a necessidade de manter os motores auxiliares a diesel em funcionamento. Isso reduz significativamente as emissões de CO₂ e poluentes atmosféricos.

: O navio agora pode conectar-se à rede eléctrica de média tensão (6.600 volts) On-shore Power Supply, enquanto está atracado, eliminando a necessidade de manter os motores auxiliares a diesel em funcionamento. Isso reduz significativamente as emissões de CO₂ e poluentes atmosféricos. Preparação para uso de biocombustíveis : A adaptação para este tipo de combustível alternativo ajudará a diminuir a dependência de combustíveis fósseis, alinhando-se com os objectivos ambientais da União Europeia.

: A adaptação para este tipo de combustível alternativo ajudará a diminuir a dependência de combustíveis fósseis, alinhando-se com os objectivos ambientais da União Europeia. Monitorização inteligente de consumo de combustível : Foi implementado um sistema baseado em inteligência artificial e tecnologia cloud based, que monitora em tempo real a performance do navio e optimiza os consumos conforme as condições de navegação (vento, marés e carga transportada).

: Foi implementado um sistema baseado em inteligência artificial e tecnologia cloud based, que monitora em tempo real a performance do navio e optimiza os consumos conforme as condições de navegação (vento, marés e carga transportada). Aplicação de revestimento de silicone no casco : Essa inovação reduz o atrito com a água, melhorando a eficiência energética e reduzindo ainda mais o consumo de combustível.

: Essa inovação reduz o atrito com a água, melhorando a eficiência energética e reduzindo ainda mais o consumo de combustível. Instalação de variadores de frequência nos motores eléctricos auxiliares, permitindo um funcionamento mais eficiente e uma redução do consumo de energia.

O valor total destas intervenções em eficiência energética e descarbonização cifrar-se-á nos 3,6 milhões de euros, suportadas pela Porto Santo Line, com apoio do PRR, no âmbito de um programa nacional de apoio à descarbonização da marinha mercante. A esta quantia ainda se acrescenta o valor das intervenções necessárias e imprescindíveis que são realizadas no Lobo Marinho de forma anual, perfazendo os 5,3 milhões euros já calculados.