Chega exige transparência ao JPP

O Chega Madeira, liderado por Miguel Castro, diz estar preocupado face às recentes declarações do Juntos pelo Povo (JPP), que afirma ter contratos praticamente fechados com uma empresa de ferry para a ligação Madeira-Continente e com construtoras para a construção de 2.000 habitações, caso venha a assumir o governo.

"É imperativo questionar: onde está a transparência destes alegados contratos? Foram realizados concursos públicos para assegurar a equidade e a melhor oferta para a Região? Quem vai pagar o ferry? Os madeirenses ou a República? O JPP, que tantas vezes condena a opacidade e a corrupção no sistema, parece agora enveredar pelo mesmo caminho que critica. Será este um caso de 'faz o que eu digo, não faças o que eu faço'?", questiona o partido.

Continuando: "Além disso, quais são as construtoras envolvidas nestes supostos acordos? A população madeirense tem o direito de saber quem são os intervenientes nestes processos que afetam diretamente o futuro da nossa terra."

O partido não poupa críticas ao actual governo do PSD pela "falta de fiscalização e transparência em processos anteriores. No entanto, não podemos deixar de notar que o JPP, que se apresenta como uma alternativa, está a seguir os mesmos passos de opacidade e falta de clareza."

"Exigimos que o JPP esclareça publicamente todos os detalhes destes alegados contratos e que sejam apresentados os respetivos processos de concurso público, caso existam. A transparência e a integridade são pilares fundamentais para a confiança dos cidadãos nas instituições, e não permitiremos que sejam comprometidas por promessas vagas e acordos obscuros", refere o Chega em comunicado.

A concluir, o partido garante que "continuará a lutar pela verdade e pela defesa dos interesses dos madeirenses, exigindo sempre clareza e responsabilidade por parte de todos os agentes políticos.2