Nova Direita quer eleger pelo menos um deputado

O Partido Nova Direita acaba de entregar a sua lista às Eleições Regionais de 23 de Março no Palácio da Justiça, no Funchal. No local marcou também presença a Rita Costa, acompanhada pelo número um da lista, Paulo Ricardo Azevedo.

O cabeça-de-lista do partido admitiu que o resultado ideal para a Nova Direita seria eleger pelo menos um deputado, mas disse que o "ideal seria um grupo parlamentar".

Referiu ainda que vai apostar numa política "completamente diferente da que já existe", dando uma alternativa aos madeirenses que "estão cansados desta política que não muda".

"Apostamos numa equipa jovem, onde muitos deles não estão ligados à política", acrescentou.