Mau tempo condiciona operacionalidade do Aeroporto da Madeira

As condições climatéricas, que motivaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar o arquipélago da Madeira sob vários avisos meteorológicos, estão a afectar as operações no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

Ao longo do dia de hoje foram cancelados sete voos (entre chegadas e partidas).

Assim, e de acordo com o site da ANA - Aeroportos de Portugal, foram cancelados de antemão: o voo da TAP (TP 1687) proveniente de Lisboa, com chegada prevista ao Funchal às 10:10 (e, consequentemente, a respectiva partida); dois voos da Tansavia, um vindo de Paris (TO 7692) e outro de Amsterdão (HV 6627), que deveriam ter chegado à Madeira, respectivamente às 16h35 e 17h50 (assim como as respectivas partidas) e ainda o voo das 17h25 da Ryanair (FR 088), proveniente de Lisboa.

Devido ao mau tempo, pelo menos um avião foi obrigado a divergir. O voo da Binter (NT 20) que deveria ter aterrado na Madeira, por volta das 18 horas, não consegui fazê-lo por causa das condições atmosféricas, tendo divergido para o Porto Santo, motivando o atraso do voo de ligação Funchal-Porto Santo, prevista para o final desta tarde.

As condições meteorológicas levaram, inclusive, a ANA a emitir um aviso aos passageiros.

"Condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação (partidas e chegadas). Confirme o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto", pode ler-se na informação que consta no site e redes sociais da empresa responsável pela gestão dos aeroportos da Madeira e Porto Santo.