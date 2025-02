Seis estrangeiros detidos com documentos falsos e arma proibida no Aeroporto da Madeira

Seis homens de nacionalidade estrangeira, com idades compreendidas entre os 17 e os 66 anos foram detidos pela Esquadra de Segurança e Controlo Fronteiriço no Aeroporto da Madeira pelos crimes de falsificação de documentos e posse de arma proibida.

Segundo revelou a PSP em comunicado, os crimes tiveram lugar em dois momentos distintos, sendo que os quatro detidos relativos ao crime de falsificação de documentos ocorreram na zona de controlo de embarque para destino não ‘Schengen’. Em sede de verificação documental e após cruzamento de informações com as companhias aéreas, a PSP detectou quatro cidadãos com passaportes europeus falsos o que resultou na sua detenção e correspondente apreensão.

O Comando Regional da PSP adiantou ainda que, já no contexto de verificação de objectos em bagagem de mão para embarque em voos ‘Schengen’, a polícia procedeu à detenção de outros dois cidadãos estrangeiros pela posse de arma proibida. “Os cidadãos detinham em sua posse um objecto denominado por ‘cardsharp’ estando o mesmo classificado pela legislação nacional como arma proibida”, acrescentou a mesma nota.

A PSP e o Aeroporto Internacional da Madeira têm em marcha uma campanha para difusão desta proibição, dado que estes crimes são cometidos por mero desconhecimento da lei.

A apresentação dos detidos a 1.º interrogatório judicial deu-se no dia seguinte à ocorrência, tendo os mesmos sido sujeitos a constituição de arguido e a termo de identidade e residência.

Os mesmos aguardam os termos do processo em liberdade, dado que todos estão legais em espaço ‘Schengen’.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de sábado, a maioria dos crimes detectados na zona de controlo de passageiros foi por posse de ‘cardsharps’. No último ano, 26 cidadãos foram detidos e impedidos de embarcar.