IPMA emite aviso amarelo para o vento até 100 km/hora na Madeira

Depois de emitir e reforçar os avisos para a chuva forte e a ondulação marítima para o arquipélago da Madeira, o IPMA acaba de incluir o terceiro factor para completar este tipo de alertas à população, o aviso de vento que pode atingir até 100 km/hora.

Aviso amarelo para a chuva antecipado para as 18 horas de hoje O IPMA actualizou o aviso amarelo para a chuva na Madeira e Porto Santo, destacando-se a antecipação do aviso amarelo para as 18 horas, três horas antes da anterior previsão, que estava calculada para entrar em vigor a partir das 21 horas desta sexta-feira, 14 de Fevereiro.

De acordo com o novo aviso, na costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo o vento soprará forte do quadrante Oeste, com rajadas até 80 km/hora, enquanto na costa Sul da Madeira as rajadas de vento forte soprarão de Oeste/Sudoeste, igualmente com rajadas até 80 km/hora.

Como também é habitual, é nas zonas montanhosas que o vento soprará mais forte de Oeste/Noroeste, com rajadas até 100 km/hora.

Este aviso entra em vigor na madrugada de sábado, a partir das 3h00, até ao meio-dia.