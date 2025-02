Dois sismos ao lado da Madeira em seis horas

No espaço de cerca de seis horas foram registados dos abalos, pelos sismógrafos do IPMA, ao largo do arquipélago da Madeira. O primeiro foi ontem ao final da tarde e o segundo foi já de madrugada.

No primeiro caso, ocorreu a Noroeste de Santana, pelas 19h34 de quarta-feira, com magnitude 1.9 na escala de Richter e a uma profundidade de 14 km.

Bem mais distante da Madeira, mais perto das Desertas, aconteceu outro pelas 1h49 desta quinta-feira, de magnitude 1.7 na escala de Richter e a apenas 3 km de profundidade.

Nenhum dos dois terá sido sentido pela população.