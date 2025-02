Mais de 25 detidos por ataque contra comboio da ONU em Beirute

O Governo do Líbano anunciou hoje que foram detidas mais de 25 pessoas pelo ataque contra um comboio da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), em Beirute, que ocorreu na sexta-feira.

"As investigações serão concluídas com a maior seriedade e será assegurada a presença de segurança no terreno para proteger [...] e tranquilizar a população", afirmou hoje o ministro do Interior do Líbano, Ahmad Hajjar, em declarações aos jornalistas após a reunião do Conselho Central de Segurança.

Ahmad Hajjar prometeu que as forças de segurança vão perseguir os responsáveis, tendo já sido detidas mais de 25 pessoas.

O ataque contra o comboio da missão da ONU, que foi atribuído a apoiantes do movimento Hezbollah, ocorreu na estrada que vai para o Aeroporto Internacional Rafik Hariri, em Beirute.

O general nepalês e vice-comandante do destacamento, Chok Bahadur Dhakal, ficou ferido na sequência do ataque, mas já se encontra fora de perigo.