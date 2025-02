Lar do Porto Moniz vai ser ampliado

Foi à chegada do presidente do Governo Regional que a administradora judicial do Lar do Porto Moniz pediu a Miguel Albuquerque a ampliação equipamento. Luísa Pessanha Rodrigues considera que os actuais 24 quartos são insuficientes entendendo que pelo menos mais uma dezena corresponderia o desejo.

Miguel Albuquerque ainda hesitou mas depois de umas breves minutos admitiu ser possível ao abrigo do PRR.

As palavras foram cautelosos na medida em que a partir de agora o governante ficará sob alçada da lei eleitoral e todas as declarações são alvo de escrutínio da Comissão Nacional de Eleições.

Aos jornalistas Miguel Albuquerque garante que nas suas aparições públicas enquanto governante não vai fazer apelo ao voto: “Olhe só tenho um problema que é não dizer [nada]. Faz a pergunta e eu não dou a resposta e fica resolvido”, ironizou.

Mais sério garante que pautará a sua postura enquanto governante tal e qual como tem exercido, no entanto não deixará de visitar as empreitadas.