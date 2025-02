PSD espera que engenhos "acompanhem o esforço do Governo e paguem mais e melhor"

O PSD espera que os engenhos acompanhem o esforço do Governo e "paguem mais e melhor aos produtores, pois só assim haverá cana para o aumento do consumo do Rum". O partido esteve, esta manhã, na Ponta do Sol, onde destacou a valorização que os produtores da cana-de-açúcar têm recebido por parte do governo liderado pelo PSD.

Na ocasião, o candidato Rui Marques sublinhou que “o Governo Regional, ao longo dos anos, tem feito um grande trabalho no sentido de valorizar esta cultura, de modo a acrescentar valor ao produto e também aumentar o rendimento das famílias".

O partido considera que os resultados são claros e palpáveis pois, "em 2015 o valor pago por quilo rondava os 0,27€. Com o novo governo, de Miguel Albuquerque, com a sua liderança, ao longo dos anos esse valor tem vindo a aumentar e, se o PSD for novamente Governo, os agricultores têm a garantia que o valor mínimo a ser pago por quilo pode chegar aos 0,54€". Rui Marques destacou, ainda, que, “em 2015, este sector representava, para os engenhos, um rendimento na ordem dos 700 mil euros. Hoje, esse valor já supera os 5,7 milhões de euros anuais”.

O PSD reafirmou o seu compromisso com a valorização da produção regional, "garantindo um sector agrícola mais competitivo e sustentável, com mais qualidade e melhores rendimentos".