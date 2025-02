"Há uma necessidade imperiosa de preparar um novo e arejado governo", diz Élvio Sousa

"Ao fim de 48 anos de governo de um mesmo partido, há uma necessidade imperiosa de preparar um novo e arejado governo com homens e mulheres do povo", afirmou hoje o cabeça-de-lista do JPP às Eleições Regionais de 23 de Março.

Para Élvio Sousa os elementos deste novo governo devem ser "homens e mulheres que conhecem e sentem os mesmos problemas que enfrentam as famílias" e, ao mesmo tempo, "com experiência, competência técnica e com a responsabilidade de gerir o dinheiro dos madeirenses de forma honesta".

O candidato a presidente da Governo da Madeira vai mais longe nas críticas ao actual executivo, realçando que os madeirenses estão "fartos de casos de corrupção, de negociatas, de promessas não cumpridas".

Em comunicado de imprensa, o líder do JPP volta elencar as prioridades assumidas pela sua candidatura - gestão da saúde, construção de habitação e redução do custo de vida - apelando ainda à mudança.

São necessárias soluções para melhorar a vida das famílias e das empresas. Um Governo que avance a todo o custo com mais habitação, que baixe os preços das casas nivelando-os de acordo com os ordenados dos madeirenses; que garanta um futuro promissor para os jovens, na sua própria terra; que impeça a queda da classe média para o patamar da pobreza; que fortaleça empresas familiares; que ajude os reformados; que reduza os impostos e, de uma forma geral, que reduza drasticamente o elevado custo de vida (...). A gestão da saúde precisa igualmente de respeitar os direitos constitucionais dos cidadãos e de ter um governante educado, humilde e que encare a realidade com verdade e seriedade Élvio Sousa, JPP

"Quase meio século de PSD é muito tempo. Este é o momento de separar o trigo do joio. Não há que ter medo de confiar na mudança", enfatiza.