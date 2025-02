Grupo Sousa “presta importante contributo” aos clubes náuticos da Madeira

O Grupo Sousa assinou um protocolo de cooperação com diversos clubes náuticos da Madeira, esta manhã, na sede da Associação Regional de Vela, no Centro Naútico de São Lázaro, com o objectivo de apoiar atletas madeirenses. São eles: Associação Náutica da Madeira, Clube Naval do Funchal, Centro Treino Mar e Iate Clube de Santa Cruz.

O intuito deste protocolo é apoiar logisticamente os clubes náuticos da Madeira no transporte marítimo dos equipamentos, viaturas e embarcações, utilizadas nas regatas a realizar fora da Região Autónoma da Madeira no presente ano, estando enquadrado na Política de Sustentabilidade e Responsabilidade e Social Corporativa do Grupo Sousa.

O administrador & CSO do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão, começou por dizer que “é um bom sinal” o facto de esta cerimónia se repetir. Pois, conforme salientou, significa “que os atletas estão a ir para o mar e que estão cada vez mais estimulados para fazerem as provas”.

“O grupo Sousa presta um importante contributo para que isto aconteça”, destacou, durante a assinatura do protocolo, acrescentando que “isto trará frutos a médio e a longo prazo” para a Região Autónoma da Madeira, nomeadamente distinções.

Foto Hélder Santos/Aspress

Já o presidente da Associação de Vela, Sérgio Jesus, agradeceu "o esforço e atenção" que o Grupo Sousa tem tido por esta modalidade, sobretudo em termos logísticos.

Esta é uma modalidade que, de facto, preciso destes estímulos para poder singrar, nomeadamente num ambiente de competição nacional e internacional". Sérgio Jesus

Por fim, destacou o facto de a associação ser "o diafragma para os clubes".