Ana Sousa sublinha valor humano e histórico da obra ‘Meninos de Ontem’

“Esta obra carrega consigo não apenas o valor das palavras e do testemunho dos 36 seres humanos que eternizam as suas vivências nestas páginas como ficará, igualmente, marcada pelo nobre valor social do Grupo Serlima”, afirmou, esta tarde, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, durante o lançamento do livro ‘Meninos de Ontem – Rostos e Memórias”.

Para Ana Sousa, a publicação deste livro, produzido em coautoria e coordenado por Alzira Campos, do grupo Serlima, revela a consciência e a responsabilidade social do grupo empresarial madeirense que contribui assim para a preservação da história regional e apoia em simultâneo a missão do Centro Social e Paroquial de Santo António.

“Ao adquirirmos este livro estaremos a colaborar, no valor integral, com a missão do Centro Social e Paroquial de Santo António, gerando, através desta Instituição, valor social acrescentado, na concretização da melhoria da qualidade de vida de muitos cidadãos”, sublinhou a secretária.

Sobre o livro - que retrata as histórias de vida dos utentes do Centro Social e Paroquial de Santo António -, Ana Sousa considerou ainda se tratar de um importante testemunho patrimonial para a posteridade.

“A dimensão das palavras e das histórias aqui depositadas, lembra-nos que somos habitados por um outro que fomos, que nos leva ao encontro com a sabedoria, com a tolerância, com a convivência pacifica do erro, com a bravura que só o medo nos concede, com a descoberta e aceitação da nossa fragilidade, e que neste caminho ao interior de cada um, não há longe nem distância que nos demova”, concluiu.