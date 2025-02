Ana Sousa apela às vítimas de violência para que não tenham receio de pedir ajuda

A Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude apelou, hoje, para que as vítimas de violência não tenham medo de pedir ajuda, lembrando que a Região dispõe de equipas especializadas, estruturas de atendimento e Casas de Abrigo para amparar e apoiar estas pessoas.

Neste Dia dos Namorados, Ana Sousa lembra que nenhum tipo de violência é aceitável e que a sua tutela conta com uma Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, no âmbito do Instituto de Segurança Social da Madeira, cujo apoio é totalmente sigiloso e pode ser solicitado através dos números 964 54 97 49 ou 300 084 135.

Não podemos aceitar a violência, nem tolerar nenhuma das suas formas de manifestação. Recorrer à violência é vergar-se ao instinto mais atroz, à condição mais selvagem do ser humano. Ana Sousa

Desde 2009, a Madeira conta com o Plano Regional Contra a Violência Doméstica e, actualmente, conta com o terceiro Plano, elaborado em conjunto com mais de 20 parceiros, "uma estratégia que tem uma forte componente no âmbito do apoio às vítimas de violência doméstica, na prevenção e na informação à população".

Ana Sousa recorda também que o IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa (IV PRICA), define a estratégia regional de desenvolvimento de políticas de igualdade e não discriminação e de cidadania e integra um eixo – ‘Erradicar a Violência de Género e promover a Inclusão Social’, que tem por objectivo principal combater a Violência de Género, sendo prioritária a continuidade das campanhas de sensibilização sobre este flagelo, o reforço de medidas de intervenção em saúde mental e o trabalho para autonomização para pessoas Vítimas de Violência Doméstica na Madeira.