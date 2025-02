Eu Voto! O apelo de Tiago Sousa

A eleição antecipada marcada para 23 de março na Madeira representa um momento crucial para o futuro político da região. Não é apenas mais um dia. É o dia em que cada voto conta, em que cada escolha molda o futuro da Madeira. Durante anos, a abstenção tem sido o maior vencedor, mas isso não significa que tenha de ser assim. O futuro não se escreve sozinho, e quem cruza os braços perde o direito de se queixar.

Os principais partidos já articulam estratégias para conquistar o eleitorado.

Há quem diga que “nada muda”, que “são todos iguais”, mas será que já tentaram fazer a diferença? O futuro não espera, e o que deixamos por fazer hoje pode custar-nos amanhã.

Além da disputa entre siglas, o sufrágio também será um teste à participação cívica da população. O índice de abstenção tem sido elevado em eleições anteriores. Uma ida significativa às urnas poderá redefinir o equilíbrio de poder. Questões como a economia, os investimentos públicos e a qualidade dos serviços essenciais estão no centro do debate eleitoral. Se queremos uma Madeira mais forte, mais justa e mais preparada para os desafios que vêm aí, temos de agir.

Os jovens têm nas mãos o poder de mudar o rumo das coisas. Não votar é entregar essa decisão a outros, é desistir antes mesmo de lutar. No desporto, nos negócios, na vida – nada se conquista sem esforço, sem vontade, sem ação. O voto é mais do que um direito, é uma responsabilidade. No dia 23, faça a sua parte. Mostre que se importa pela construção de uma sociedade mais justa e esclarecida. Porque, no final, quem decide é cada um de nós.