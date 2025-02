Protecção Civil emite recomendações para vento forte na Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil deixou algumas recomendações aos madeirenses, na sequência do aviso amarelo para o vento que foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até às 12 horas de amanhã, e que pode atingir os 100 km/h nas Regiões Montanhosas.

“Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas; Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afectadas por este tipo de situação meteorológica; Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas; Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores”, avisa.