Marco Lobato sai da Protecção Civil por vontade própria

Marco Lobato, vogal do Serviço de Protecção Civil da Regiao, deixa o cargo no final deste mês por vontade própria.

A garantia foi dada, aos jornalistas, por Pedro Ramos. "Foi uma decisão dele e nós temos de respeitar as decisões dos profissionais", notou o governante, dizendo que Lobato "quer abraçar outros projectos".

Quanto ao nome que se segue no cargo, o Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil enfatizou a experiência de Oliveira Martins, aposentado da Polícia de Segurança Pública, onde chegou a ser 2. Comandante do Comando Regional da Madeira, considerando-o "uma mais-valia".

Depois da saída do presidente do Serviço, António Nunes, no final do ano passado, que acabou dando lugar a Richard Marques, sai agora o vogal, no final da respectiva comissão de serviço.