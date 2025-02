IL contesta números apresentados por Albuquerque sobre aumento do salário bruto

A Iniciativa Liberal contesta os números, ontem avançados por Miguel Albuquerque, em relação ao aumento do salário bruto mensal na Madeira. De acordo com o presidente do Governo Regional, "de 2015 a 2024, o salário bruto mensal praticado na Região subiu 29 por cento. Deduzida a inflação, representa um ganho de cerca de 20 por cento".

Para a IL Madeira, ou Miguel Albuquerque se enganou a transmitir o que lhe foi transmitido, ou o que lhe foi transmitido está errado. "Comparando os valores, as discrepâncias são visíveis", aponta o partido.



Segundo os dados oficiais disponíveis, de 2015 a 2024, a inflação na Região não foi de 9%, mas sim, e no mínimo, de 18,55%. E assim sendo, o ganho no salário bruto mensal não foi de 20% (ou seja, de 2% ao ano), mas sim, e no máximo, de 10,13%. Gonçalo Maia Camelo

O coordenador da IL Madeira e cabeça-de-lista às Regionais indica que "isto traduz-se no extraordinário valor de pouco mais de 1% ao ano. Quase metade do valor anunciado «com pompa e circunstância» e que, mesmo a ser o correcto, continuaria a ser insignificante".

Além disso, salienta que, em regra, "o Governo Regional não tem qualquer intervenção relevante nos processos de negociação de contratos coletivos de trabalho". “Com efeito, um dos princípios que norteiam a negociação colectiva é, precisamente, o da autonomia privada colectiva, segundo o qual as partes devem chegar a um acordo através de negociações directas entre as mesmas, e não por imposição administrativa. Em suma, os «delírios» e distorções da verdade deste Governo Regional continuam em crescendo… Os salários é que nem por isso.”, conclui.