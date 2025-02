ADN Madeira critica postura de Albuquerque sobre crescimento do turismo

O ADN Madeira volta a criticar a postura do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, relativamente ao sector do turismo. Segundo o partido, Albuquerque "vangloria-se" com o aumento do número de dormidas na Região Autónoma da Madeira, mas "ignora sistematicamente" os trabalhadores que tornam esse crescimento possível.

O líder regional do partido, Miguel Pita, lembra que os profissionais deste sector continuam sem qualquer revisão salarial em 2025. "São estes homens e mulheres que asseguram o bom funcionamento da hotelaria, da restauração e dos serviços turísticos, e que, no entanto, continuam a ser esquecidos por um Governo que governa para as elites e despreza o cidadão comum", sublinha.

O presidente do Governo Regional vive numa redoma de vidro onde, aparentemente, tudo está bem. Mas a realidade no terreno é outra. A inflação corrói o poder de compra das famílias, os custos de vida aumentam a olhos vistos e o salário dos trabalhadores do turismo mantém-se estagnado. De que vale termos mais turistas se os madeirenses continuam a lutar para chegar ao fim do mês com dignidade? Miguel Pita, candidato do ADN

O partido acusa Miguel Albuquerque de favorecer grandes empresas e grupos económicos que lucram com o turismo "à custa de uma força de trabalho desvalorizada e mal remunerada".

"É tempo de exigir um Governo que esteja ao lado das pessoas, que garanta condições dignas de trabalho e que reconheça que não há turismo de qualidade sem trabalhadores respeitados e justamente pagos. O ADN Madeira continuará a denunciar esta realidade e a lutar por um modelo de governação que respeite e valorize todos os madeirenses, e não apenas uma minoria privilegiada que se alimenta do discurso triunfalista de um governo desligado da realidade", sublinha.