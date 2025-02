Média da remuneração bruta mensal aumentou 29% em dez anos

Nos últimos dez anos a média da remuneração bruta mensal praticada na Região cresceu 29%. Aumento que se traduz num ganho de cerca de 20%, deduzida a inflação registada entre 2015 e 2024.

Aa remuneração bruta mensal dos trabalhadores, em média, na Madeira, aumentou 29% entre 2015 e 2024”, revelou o presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque concluiu ainda que “se levarmos em linha de conta a inflação esse ganho foi o equivalente entre 19,5% e 20%”.

Dados revelados esta manhã à margem da visita à empresa J. Fernando Amorim – Portas, Automatismos e Segurança, Lda., na Avenida Madalena, em Santo António, Funchal.

Albuquerque destacou os números da evolução do rendimento médio pago aos trabalhadores na Região para “desmistificar” a ideia que o crescimento do PIB na Madeira não tem impacto na vida da população em geral.

Critica por isso o “recorrente discurso da oposição do costume a dizer que isso não tem impacto na vida das pessoas”, contrapondo com os dados estatísticos, ou seja, com aquilo que diz ser uma “evidência indesmentível”.

“Passamos de uma remuneração média bruta mensal 1.143 euros (2015) para 1.475 euros em 2024”, apontou.

Albuquerque assegura que “tudo isto tem a ver com a intervenção que o Governo [Regional] também teve importante na negociação dos contratos colectivos. Foram negociados em 2023 59 contratos colectivos de trabalho. Contratos que têm acompanhado o aumento das remunerações e das condições de trabalho”, concluiu.