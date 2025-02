Albuquerque pede maioria para evitar "ambições rocambolescas de poder"

O PSD/Madeira entregou, esta segunda-feira, no Tribunal do Funchal, a lista candidata às Eleições Regionais do próximo dia 23 de Março. Este é o último dia para a entrega das listas.

À saída, o cabeça-de-lista dos social-democratas, Miguel Albuquerque, mostrou-se confiante no discernimento do eleitorado madeirense e porto-santense e voltou a pedir maioria para lutar contra as "ambições rocambolescas de poder" dos partidos da oposição.

"O PSD Madeira vai novamente a eleições devido à irresponsabilidade de três partidos, o Chega, o PS Madeira e a JPP, que devido às suas ambições rocambolescas de poder resolveram deitar o Governo abaixo causando transtorno à vida pública regional, afectando aquilo que são as expectativas dos empresários, das famílias e dos cidadãos”. Miguel Albuquerque, cabeça-de-lista do PSD/Madeira

O social-democrata mostrou-se, por tudo isto, "confiante que os madeirenses vão, com certeza, reconhecer que não podem continuar a viver nesta instabilidade", disse, numa declaração em que voltou a abrir a porta a todos os militantes, rejeitando a ideia de que a luta interna, mais visível na pessoa de Manuel António Correia, possa vir a prejudicar os resultados do PSD-Madeira. "Neste momento não há nenhuma questão interna, toda a gente é bem-vinda", reiterou.

Candidato que voltou a assumir que “neste momento é decisivo que existam condições para formarmos uma maioria de Governo. Neste momento temos duas opções na Madeira: ou enveredamos pelo caos e pela instabilidade, que é isto que os partidos da oposição querem oferecer aos madeirenses e porto-santenses, ou então temos segurança, previsibilidade e estabilidade que é aquilo que o PSD-Madeira sempre ofereceu”.

Miguel Albuquerque, nas declarações aos jornalistas, não rejeitou o apoio do PSD nacional para esta campanha, mas não se alargou sobre uma eventual presença de Luís Montenegro, dizendo sim que, ao contrário de outros partidos, o PSD-Madeira não precisa de bengalas nacionais.