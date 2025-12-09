Presidente dos EUA alerta Europa para "decisões erradas" em segurança e imigração

O presidente dos Estados Unidos da América recomendou hoje à Europa "muito cuidado", porque está a tomar "algumas decisões erradas" em matéria de segurança e imigração.

O alerta de Donald Trump surge poucos dias depois de Washington ter publicado a nova estratégia de segurança dos Estados Unidos, que visou os países europeus na questão da imigração.

"A Europa deve ter muito cuidado", disse o presidente americano à imprensa na Casa Branca, acrescentando: "A Europa está a tomar certas direções erradas, o que é muito mau, muito mau para as pessoas. Não queremos que a Europa mude tanto".

A administração de Donald Trump publicou na sexta-feira um documento apresentando uma "Estratégia de Segurança Nacional", decididamente nacionalista, antecipando o "apagamento civilizacional" da Europa e defendendo a luta contra as "migrações em massa".

"Se as tendências atuais continuarem, o continente [europeu] estará irreconhecível em 20 anos ou menos", lê-se no documento.

A administração Trump critica as decisões europeias que, segundo ele, "minam a liberdade política e a soberania, as políticas migratórias que transformam o continente e criam tensões, a censura da liberdade de expressão e a repressão da oposição política, a queda das taxas de natalidade, bem como a perda das identidades nacionais".

As relações entre os dois aliados ficaram tensas em várias questões desde o regresso ao poder de Donald Trump em janeiro, desde a aproximação dos Estados Unidos à Rússia até ao apoio declarado dos Estados Unidos aos partidos conservadores ou de extrema-direita na Europa.