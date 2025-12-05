Trump alerta para perigo de 'extinção' da Europa e quer supremacia nas Américas

A Administração norte-americana, liderada pelo presidente Donald Trump, alerta para o perigo de "extinção civilizacional" da Europa, caso se mantenham as "tendências atuais", num documento estratégico sobre segurança nacional dos Estados Unidos da América (EUA), hoje divulgado.

"Se as tendências atuais continuarem, o continente [Europa] vai ficar irreconhecível dentro de 20 anos ou menos", lê-se no documento de 33 páginas, analisado pela agência de notícias francesa AFP, onde é defendida a "restauração da supremacia" dos EUA na América Latina.

No texto, defende-se que "a era das migrações massivas tem de acabar" e que "a segurança das fronteiras é o principal elemento da segurança nacional [norte-americana]".

"Temos de proteger o nosso país de invasões, não apenas da imigração descontrolada, mas também das ameaças transfronteiriças como o terrorismo, as drogas, a espionagem e o tráfico de pessoas", referiu a Casa Branca.

A referida estratégia dos EUA anuncia um "reajustamento" da sua presença militar no Mundo "para responder às ameaças emergentes" naquele continente e um "afastamento de 'teatros' [de operações] cuja importância relativa para a segurança nacional americana diminuiu nos últimos anos ou décadas".

"Temos de encorajar esses países [Japão e Coreia do Sul] a aumentar os seus investimentos em Defesa, com ênfase nas capacidades necessárias para dissuadir inimigos" de atacar Taiwan, lê-se ainda no texto publicado pelos responsáveis de Washington.