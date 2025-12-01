Trump reúne conselho de segurança nacional dos EUA para discutir situação na Venezuela

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, vai reunir hoje o conselho de segurança nacional para discutir a relação com a Venezuela, avançou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

De acordo com a mesma fonte, citada pela agência noticiosa Associated Press (AP), a reunião servirá para discutir, entre outros assuntos, os ataques dos Estados Unidos, desde setembro, contra embarcações suspeitas de transportar droga na costa da Venezuela.

Os Estados Unidos mantêm, desde o verão, um destacamento naval e aéreo no mar das Caraíbas, em águas próximas da Venezuela, que defendem como parte da sua estratégia de combate ao narcotráfico, mas que Caracas considera uma "ameaça" destinada a provocar uma mudança de governo.

Desde 01 de setembro, as forças norte-americanas mataram mais de 80 pessoas ao destruírem mais de 20 embarcações alegadamente ligadas ao narcotráfico, maioritariamente da Venezuela, no mar das Caraíbas e no Pacífico.

Na semana passada, Donald Trump avisou que as Forças Armadas "começarão muito em breve" a deter os "traficantes de droga da Venezuela" por terra, após as operações no mar.

E no sábado, Trump avisou que o espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado "totalmente fechado".