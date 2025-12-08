Vitória de Guimarães e Gil Vicente empatam no encerramento da jornada

O Vitória de Guimarães e o Gil Vicente empataram hoje 0-0 no jogo de encerramento da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com ambas as equipas a somarem a terceira igualdade na prova.

Em Guimarães, o Vitória, que vinha de dois triunfos seguidos, não conseguiu somar a terceira vitória e segue em oitavo, com 18 pontos, a seis do Gil Vicente, que continua em quarto lugar.

A formação de Barcelos, que não ganha há três jogos, soma 24 pontos, em zona de qualificação europeia, com mais dois do que o Sporting de Braga, quinto, e a cinco do Benfica, que segue em terceiro.