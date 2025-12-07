Presidente da República lamenta morte da fadista Anita Guerreiro
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte da atriz e fadista Anita Guerreiro, considerando que a sua "simpatia e popularidade" marcaram gerações.
"O Presidente da República apresenta os seus sentimentos amigos aos familiares e admiradores de Anita Guerreiro, figura da música portuguesa durante muitas décadas, deixando um traço de simpatia e de popularidade que marcou várias gerações", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência.
A atriz e fadista Anita Guerreiro, de 89 anos, morreu hoje, pouco depois da meia-noite, durante o sono, na Casa do Artista, em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte da instituição.
Fadista e actriz Anita Guerreiro morreu hoje aos 89 anos na Casa do Artista
A actriz e fadista Anita Guerreiro, de 89 anos, morreu hoje, pouco depois da meia-noite, durante o sono na Casa do Artista, em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte da instituição.
A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pela Lusa junto da Casa do Artista, onde Anita Guerreiro residia desde 2018.
Bebiana Guerreiro Rocha Cardinalli nasceu em Lisboa, na freguesia dos anjos, em 13 de Novembro de 1936, começou a cantar aos sete anos entre familiares e amigos na coletividade Sport Clube do Intendente, no bairro onde nasceu.
Anita Guerreiro, que se tornou conhecida do público através do concurso radiofónico Tribunal da Canção, em dezembro de 1952, deu voz a fados e marchas emblemáticos, como "Lição de Amor", "O fumo do meu cigarro" e "Cheira bem, cheira a Lisboa", respetivamente.
Em 2004, por ocasião da comemoração dos seus 50 anos de carreira, a Câmara Municipal de Lisboa atribui-lhe a Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro.
Pertenceu, até 2019, ao elenco da casa de fados "O Faia", no Bairro Alto.