Fadista e actriz Anita Guerreiro morreu hoje aos 89 anos na Casa do Artista

A actriz e fadista Anita Guerreiro, de 89 anos, morreu hoje, pouco depois da meia-noite, durante o sono na Casa do Artista, em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte da instituição.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada hoje pela Lusa junto da Casa do Artista, onde Anita Guerreiro residia há mais de 11 anos.

Anita Guerreiro, que se tornou conhecida do público através do concurso radiofónico Tribunal da Canção, deu voz a fados e marchas emblemáticos, como "Lição de Amor", "O fumo do meu cigarro" e "Cheira bem, cheira a Lisboa", respetivamente.

São ainda desconhecidos os pormenores das exéquias, por se aguardar a chegada da filha da fadista da atriz, Pepita Cardinali, do estrangeiro, precisou à Lusa a mesma fonte da Casa do Artista.