Novo balanço aponta para 55 mortos no incêndio mais mortífero de Hong Kong

Pelo menos 55 pessoas morreram naquele que é já o incêndio mais mortífero na história de Hong Kong, de acordo com um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades da região chinesa.

Numa conferência de imprensa, um porta-voz do corpo de bombeiros de Hong Kong disse que 51 pessoas foram encontradas já sem vida no local, enquanto outras quatro foram declaradas mortas no hospital.

O anterior balanço apontava para 44 mortos, incluindo um bombeiro, 68 feridos, dos quais 16 em estado crítico, e 279 desaparecidos.