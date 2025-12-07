Totoloto com 1 milhão disponíveis

Foram extraídos na noite de sábado os números do Totoloto no sorteio n.º 098/2025, de 6 de Dezembro, sorteio no qual estavam em jogo pelo menos 1 milhão de euros.

Depois de no sorteio de quarta-feira passada os cinco números e um 'número da sorte' terem sido acertados por um apostador, no valor de mais de 2,2 milhões de euros, mas ao qual foi preciso tirar 442 mil euros (20% que são retirados pelo Estado a prémios acima dos 5 mil euros), desta feita foram sorteados novos números.

E são estes: 7 - 9 - 15 - 21 - 29 e o 'NS' saiu o 3. Se foi o feliz contemplado, muitos parabéns. A próxima extracção será na quarta-feira, 10 de Dezembro.