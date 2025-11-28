Governo disponível para olhar para proibição de acesso às redes sociais por menores mas quer coordenar com UE

A ministra da Juventude considerou hoje que a limitação do acesso às redes sociais para jovens tem de ser coordenada ao nível da União Europeia (UE), mas reconheceu que "há benefícios" em começar a discussão a nível nacional.

"Acho que terá sempre -- mais do que ser uma matéria de âmbito nacional -- de ser analisada no contexto europeu", respondeu Margarida Balseiro Lopes, questionada sobre a proposta da Dinamarca para limitar o acesso de adolescentes e crianças às redes sociais e a posição do Parlamento Europeu, que pede a proibição do acesso a menores de 16 anos.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto está em Bruxelas no âmbito de uma reunião ministerial e defendeu que há "benefícios em discutir" uma possível proibição de acesso às redes sociais para os jovens, olhando para "as evidências científicas" sobre as consequências negativas da exposição a estas plataformas digitais que podem fomentar a dependência e expor crianças e adolescentes a conteúdos ilícitos e que deturpam a realidade.

"É uma matéria que preocupa o Governo", comentou Margarida Balseiro Lopes, recordando a medida que o executivo já tomou de proibir a utilização dos telemóveis em contexto escolar.

No entanto, a governante comentou que o trabalho não pode ser apenas do Governo e das escolas, tem de "envolver as famílias", uma vez que os telemóveis (que hoje permitem o acesso desimpedido às redes sociais) são dados pelas famílias aos menores: "Não foram dados pelas escolas."

"É uma matéria que queremos discutir, mas consideramos importante coordenar e articular com os nossos países europeus", finalizou a ministra.