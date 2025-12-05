Junta lisboeta da Misericórdia aprova 20 mil euros para evitar fecho do Cinema Ideal

A Junta de Freguesia da Misericórdia, em Lisboa, aprovou um apoio financeiro de 20 mil euros para a aquisição de equipamento necessário ao funcionamento do Cinema Ideal, a sala de cinema mais antiga em atividade na cidade.

Em comunicado, a autarquia, presidida pela socialista Carla Almeida, explica que o apoio visa evitar o encerramento do espaço cultural, que enfrenta dificuldades devido à falta de financiamento estatal para a renovação dos seus equipamentos técnicos.

"Proteger o Cinema Ideal é também proteger a autenticidade da Misericórdia, garantindo que esta freguesia continua a ser um território vivo, com cultura acessível e diversidade social, e não apenas um parque de diversões noturno", justifica, citada na nota.

A autarca sublinha que "este gesto é mais do que uma ajuda - é um compromisso com a cultura, com a memória coletiva e com a identidade da freguesia".

"A Misericórdia precisa de políticas que conciliem turismo, habitação e cultura, garantindo que não se transforma num cenário vazio, sem vida e sem oferta cultural para os seus residentes. Encerrar o Cinema Ideal seria empobrecer a freguesia e privar os cidadãos de um espaço único de fruição cultural. A freguesia da Misericórdia merece preservar os seus símbolos culturais", sublinha Carla Almeida.

Em outubro deste ano o gestor do Cinema Ideal, em Lisboa, Pedro Borges, pediu uma audiência de urgência à ministra da Cultura para lhe devolver a medalha de mérito cultural, por causa de uma questão de financiamento para renovar equipamento de projeção.

Numa carta enviada a Margarida Balseiro Lopes, a que a Lusa teve acesso, Pedro Borges disse que estava em causa "a desconsideração que é feita a um trabalho de mais de uma década e a um investimento -- absolutamente único neste país -- de recuperação de uma sala de cinema histórica, por uma empresa privada".

O produtor e exibidor explicou que precisa de 40.000 euros para renovar o equipamento de projeção digital na sala, porque o atual, adquirido há 11 anos, "está neste momento em fim de vida, podendo 'apagar-se' a qualquer momento", o que levaria ao encerramento da sala de cinema.

O Cinema Ideal está localizado entre o Chiado e o Bairro Alto e reabriu a 28 de agosto de 2014 pela mão da produtora Midas Filmes, sendo uma das poucas salas de cinema de Lisboa com porta para a rua, fora de um centro comercial e com uma programação que dá particular destaque ao cinema português.