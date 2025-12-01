Madeirenses doaram 33,1 toneladas de alimentos ao Banco Alimentar no fim-de-semana

O Banco Alimentar da Madeira recolheu um total de 33,1 toneladas de alimentos, no âmbito da campanha 'Saco', que decorreu este fim-de-semana, por todo o país. A 26.ª campanha de recolha de alimentos realizou-se em 29 supermercados da Região.

No total, serão apoiadas mais de 50 Instituições parceiras do Banco Alimentar da Madeira, ao longo dos próximos 6 meses, graças a esta campanha.

Este resultado superou o do período homólogo de 2024, em 11,4%, bem como o da última campanha realizada em maio de 2025, em 5,1%.

"O nosso Muito Obrigado aos madeirenses que partilharam um pouco das suas compras semanais de supermercado com aqueles que mais precisam. Aos mais de 800 voluntários que, um pouco por toda a ilha, ajudaram a levar a cabo mais esta operação solidária e participaram no maior movimento voluntário do país, o nosso Reconhecimento e Gratidão por terem doado um pouco do seu tempo aos outros", indica nota à imprensa,



No entanto, até 8 de Dezembro ainda é possível contribuir participando na Campanha Ajuda Vale, com a aquisição de vales de produtos nas caixas dos supermercados Pingo Doce, e através da Campanha Online, fazendo o seu donativo no sítio: www.alimentestaideia.pt.