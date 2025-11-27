Este Natal ofereça protecção e estilo: Black Friday com grandes descontos em lentes de sol

A Black Friday chegou à Afflelou Óptico e traz consigo uma das melhores oportunidades do ano para adquirir lentes de sol de grandes marcas com descontos até 70%.

Modelos icónicos e modernos de marcas como Ray-Ban, Versace, Vogue, Oakley, Michael Kors, entre muitas outras, estão agora disponíveis a preços irresistíveis.

A importância de usar óculos de sol durante todo o ano

Embora muitas pessoas associem os óculos de sol ao Verão, a verdade é que a protecção dos olhos deve ser diária e contínua. A exposição prolongada aos raios UV pode causar danos cumulativos que afectam a visão a longo prazo, contribuindo para problemas como catarata, fotoceratite e envelhecimento precoce dos tecidos oculares.

Usar lentes de sol de qualidade — certificadas, com filtros adequados e fabricadas por marcas de renome — faz toda a diferença na protecção da saúde ocular. E é aqui que a Afflelou Óptico se destaca.

Uma franquia francesa de confiança

A Alain Afflelou Óptico é uma franquia francesa com décadas de experiência no setor óptico, reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus produtos, rigor na selecção de lentes e compromisso com o bem-estar visual dos seus clientes. Comprar numa marca com este percurso é garantir:

Produtos originais e certificados;

Lentes com protecção UV real;

Equipas especializadas e treinadas;

Assistência pós-venda fiável;

Experiência internacional sem perder o toque local.

Esta credibilidade dá mais segurança ao consumidor na escolha dos seus óculos de sol — uma compra que não deve ser feita ao acaso.

O presente perfeito para o Natal

Com a chegada da época natalícia, oferecer óculos de sol torna-se uma escolha inteligente e elegante. Além de serem um acessório de moda indispensável, representam cuidado e atenção com a saúde visual das pessoas que mais ama.

Seja para uso diário, condução, praia, neve ou atividades ao ar livre, um bom par de óculos de sol é sempre útil, seguro e apreciado.

A melhor altura para comprar

Durante esta Black Friday, encontrará uma ampla variedade de modelos — clássicos, modernos, desportivos e luxuosos — com descontos que raramente se repetem ao longo do ano. É, sem dúvida, o momento ideal para investir em qualidade sem comprometer o orçamento.

Aproveite enquanto durarem os stocks e transforme este Natal numa celebração cheia de estilo e protecção.

Esta promoção é válida exclusivamente na loja do Madeira Shopping e apenas até 30 de Novembro de 2025.

Alain Afflelou Óptico

CC Madeira Shopping, Loja express frente a SportZone.

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/