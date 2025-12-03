Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

40% das viagens na TAP acima dos 400 euros. Madeirenses têm de desembolsar, em média, 260 euros, para viajar para o continente a partir de hoje e até 15 de Janeiro, nas várias companhias * TAP e SATA suspendem reservas para o dia da greve geral. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 16 e 17.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Crescimento económico resiste às incertezas. Num ano de pressões externas e volatilidade, as empresas madeirenses provaram que a inteligência organizacional é um activo invisível com resultados concretos. Cerimónia das ‘500 Maiores’ revela, hoje, os vencedores dos diversos sectores de actividade. Castro Almeida é o orador convidado (saiba mais no suplemento do DIÁRIO) * Enotel investe 300 milhões de reais no Brasil.

"Taxas turísticas são ataque de políticos fracos a mercados fortes". O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo lamenta que o sector esteja a ser alvo da “mediocridade reinante” * Ontem, em Macau, na abertura do 50.º Congresso da APAVT, Eduardo Jesus foi distinguido com o Prémio de Ouro.

Fique também a saber que Ricardo Franco desiste da candidatura à liderança do PS-M.

E, por fim, Apoio de 148 mil euros para compensar apanhadores de lapas.

