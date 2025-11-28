IATA pede à Venezuela que reconsidere decisão de não revogar licenças a companhias aéreas

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) pediu hoje à noite a Caracas que reconsiderasse a sua decisão de não revogar as licenças das companhias aéreas estrangeiras que suspenderam os seus voos para a Venezuela, segundo comunicado.

Na quarta-feira, o Instituto Nacional de Aviação Civil (Inac) da Venezuela sancionou as companhias espanhola Iberia, portuguesa TAP, colombiana Avianca, chilena e brasileira Latam, brasileira GOL e turca Turkish Airlines "por terem-se juntado aos atos de terrorismo de Estado promovidos pelo governo dos Estados Unidos ao suspender unilateralmente as suas operações aéreas comerciais" para o país.

Na última sexta-feira, a autoridade americana de regulação da aviação civil (FAA) tinha exortado as aeronaves que sobrevoam o espaço aéreo venezuelano a terem extremo cuidado devido à deterioração da situação de segurança e à intensificação das atividades militares na Venezuela e arredores.

A IATA "exorta as autoridades venezuelanas a reconsiderar a revogação das autorizações de operação de várias companhias aéreas internacionais que operam no país e que suspenderam temporariamente os seus voos desde e para a Venezuela, na sequência da emissão de alertas de segurança aérea pelos governos dos Estados Unidos e de Espanha", segundo o texto.

"As companhias aéreas deram prioridade à proteção dos passageiros e das suas tripulações, evitando operar em zonas de elevado risco. As companhias aéreas reafirmam o seu compromisso com o país e a sua disponibilidade para restabelecer o serviço de forma segura e eficaz assim que as condições o permitirem", sublinha a IATA, no comunicado divulgado esta noite.

Os Estados Unidos deslocaram para a região das Caraíbas o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, e o seu grupo aéreo naval, oficialmente para operações de combate ao tráfico de droga.

Donald Trump alterna entre posições conciliatórias e ameaçadoras sobre a possibilidade de ataques ao território venezuelano. O presidente autorizou ações clandestinas da CIA na Venezuela e recordou que não excluía uma intervenção militar, ao mesmo tempo que afirmou que iria falar com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Maduro denuncia esta mobilização como uma ameaça destinada a derrubá-lo e a apoderar-se das reservas de petróleo do seu país.