Homem sofre paragem cardiorrespiratória no Funchal

Um homem de 47 anos sofreu, ontem à tarde, uma paragem cardiorrespiratória numa empresa situada no Funchal.

Segundo foi possível aferir, a vítima apresentava dores no peito e terá caído na casa-de-banho.

Para o local foram de imediato accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, alertados pelas 19h20, e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.