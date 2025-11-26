Homem sofre paragem cardiorrespiratória no Funchal
Um homem de 47 anos sofreu, ontem à tarde, uma paragem cardiorrespiratória numa empresa situada no Funchal.
Segundo foi possível aferir, a vítima apresentava dores no peito e terá caído na casa-de-banho.
Para o local foram de imediato accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, alertados pelas 19h20, e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).
O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
