Homem sofre paragem cardiorrespiratória no Funchal

Um homem de 47 anos sofreu, ontem à tarde, uma paragem cardiorrespiratória numa empresa situada no Funchal. 

Segundo foi possível aferir, a vítima apresentava dores no peito e terá caído na casa-de-banho. 

Para o local foram de imediato accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, alertados pelas 19h20, e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). 

O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

